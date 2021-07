Maltempo, annullati alcuni degli eventi programmati per questa sera (foto di repertorio)

Sarebbe dovuto cominciare questa sera il “Street Art Riva Festival” , ma lo spettacolo di Sergio Procopio previsto per questa sera è stato annullato causa maltempo, non potendolo spostare in un luogo chiuso causa normative anti-Covid.

Il festival comincerà quindi domani con lo spettacolo di Mr Bang alle 21. Rimandato lo spettacolo “Ridere” de I Legnanesi a lunedì 12 alle 21,30. Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Lo “Spettacolo di Gala” previsto a Vigliano alle 21 si terrà al Teatro Erios anziché in Piazza Martiri Partigiani.