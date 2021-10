Grandine sul Biellese, danni e piante piegate: la Pollone-Favaro chiusa. Fulmine abbatte ceppaia a Valdengo FOTO

Balconi e giardini imbiancati dalla grandine, danni ad auto, orti e tetti. Questo il bilancio della violenta grandinata che si è abbattuta questa mattina nel Biellese nord-occidentale e parte della valle di Mosso.

Numerosi i comuni colpiti dall'improvvisa ondata di maltempo, soprattutto nell'area collinare che abbraccia le vallate dell'Elvo e del Cervo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alla strada per Vaglio di Biella per una pianta precipitata in mezzo alla strada. Albero piegato e finito sui cavi elettrici anche sulla Provinciale 505 “Pollone-Favaro”: al momento la strada resta chiusa al traffico in attesa della messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i tecnici della Provincia.

Infine un violento fulmine ha colpito una ceppaia, situata a bordo strada, nel territorio di Valdengo. Fortunatamente i danni sono stati contenuti.