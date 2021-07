Devastazione nel vercellese, innumerevoli interventi in aiuto alla popolazione FOTO

Danni ingenti nel vercellese a causa del maltempo. Vigili del Fuoco rispondono ad innumerevoli chiamate dai cittadini in difficoltà

Dalla serata di ieri moltissimi sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e dei distaccamenti Volontari a causa del fortunale abbattutosi sulla bassa vercellese.

Anche una squadra del comando di Biella si è unita ai colleghi in supporto alle numerose richiesta di aiuto che sono arrivate al 112.

Il capoluogo, soprattutto in zona Cappuccini, Asigliano, Costanzana, Desana, Tricerro, Trino, Pezzana e altri comuni hanno riportato gravi danni dovuti a caduta alberi, scoperchiamenti tetti e veri e propri crolli causati dal vento fortissimo. Le ingenti precipitazioni hanno conseguentemente accresciuto i danni ai singoli cittadini con allagamenti vari. L'emergenza è tuttora in corso anche per le negative previsioni meteo del pomeriggio.