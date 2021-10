Pianta si abbatte su casa in via del Cervo a Candelo

La violenza del vento che si sta abbattendo sul biellese, ha sradicato un grosso albero che si è schiantato sopra ad una casa in via del Cervo a Candelo. La rotonda d'accesso alla Super da Vigliano è chiusa alla circolazione. Sul posto i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine per regolare il traffico e convogliarlo in altre direzioni