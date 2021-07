Valdilana, dopo un anno di stop Covid tornano a Valle Mosso i festeggiamenti di Sant'Eusebio

Dopo un anno di “fermo obbligato”, la Parrocchia S. Eusebio di Valle Mosso ha deciso di organizzare alcune iniziative per la Festa Patronale. Pur non essendo ancora il momento di vivere il tradizionale luna park, il comitato organizzatore ha scelto di proporre piccoli momenti di festa per ritornare a sentirsi una comunità viva e coesa.

“Come gruppo - affermano gli organizzatori - , abbiamo ritenuto importante poter organizzare la nostra festa, seppur in tono minore. Sentiamo tutti il desiderio di tornare ad incontrarsi, a divertirsi e gioire, pur nel rispetto dei protocolli. Per quest’anno abbiamo pensato di collaborare con i ristoratori locali, che maggiormente sono stati colpiti dalla pandemia e di coinvolgere la popolazione attraverso la lotteria e il contest creativo organizzato dagli Animatori dell’Oratorio”.

Sabato 17 luglio è prevista la cena da asporto presso la Pizzeria “Zio Beppe” che proporrà due pizze speciali: la pizza S. Eusebio (con paletta e taleggio) e la pizza con wurstel e patatine. Sarà inoltre possibile ritirare il dolce al cucchiaio (ai gusti gianduia o caffè) della Pasticceria Maniscalco & Rainero. Domenica 18 invece alle 10 sarà celebrata la S. Messa solenne presso la Chiesa di Valle Mosso. A partire dalle 12 sarà possibile ritirare il pranzo da asporto preparato dal Ristorante dei Cacciatori (che proporrà crespelle prosciutto e formaggio e il vitello tonnato) o da “Old Station Caffè & Bistrot” (che proporrà la paella di carne e pesce).

Anche per il pranzo, sarà disponibile il dolce della Pasticceria. Lunedì 19 alle 21, presso i locali dell’Oratorio di Valle Mosso, si terrà l’estrazione della lotteria benefica (i cui biglietti sono in vendita presso i negozi) e a seguire la premiazione del contest “ColOratoriAmo” con cui si individueranno i disegni da riproporre sui muri dell’Oratorio (le iscrizioni termineranno martedì 13/07).

“Per la cena e il pranzo - concludono gli organizzatori - , è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 14 luglio ai numeri 015/703714 - 345/8445206 - 346/4732811. Per chi fosse impossibilitato al ritiro, sarà previsto il servizio di consegna a domicilio. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il nostro sito http://www.parrocchievallemosso.it/. Un ringraziamento particolare va rivolto ai ristoratori, in quanto parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia. Inoltre si ringraziano i commercianti per i premi donati per la lotteria e tutti i benefattori. Sappiamo che queste iniziative non possono essere paragonate ai momenti di festa vissuti fino a due anni fa, ma possono essere un piccolo segno di luce, nella speranza di tornare presto a organizzare eventi e serate di divertimento, di comunione e condivisione.”.