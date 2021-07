Invasione di Campo, arte e calcio a confronto

L’arte e il calcio, due discipline così lontane ed allo stesso tempo così vicine, calciatori paragonati ad artisti e artisti ossessionati dal calcio, artisti tifosi e con un passato da calciatori e calciatori con la passione per l’arte che praticano come outsider o che collezionano.

Da un’idea di Aldo Dolcetti, allenatore, collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri e artista outsider e Matteo Graniti, curatore del Lu.c.c.a Museum e co-fondatore di Ipercubo con un passato da calciatore, nasce “Invasione di Campo”, un format di serate estive della durata di circa un’ora che ospiteranno un personaggio del calcio ed un artista moderati da Matteo Graniti nella cornice dell’Etoile restaurant di Alessandro Birindelli al Porto di Marina di Pisa.

Dopo il primo talk con Gigi Buffon e Aldo Dolcetti, giovedì 8 luglio alle ore 19 a dialogare saranno Lorenzo De Silvestri e Daniele Basso, per poi proseguire durante i Giovedì dell’estate con altri appuntamenti tutti in orario aperitivo.

Tra gli ospiti del mondo del calcio saranno presenti Greta Adami, Igor Protti, Alessandro Calori e Oscar Damiani che presenterà il suo libro “L’arte nel pallone”, mentre tra gli artisti Giuseppe Stampone, Gianni Lucchesi e Adelisa Selimbasic.

Invasione di Campo sarà un’occasione per tentare il confronto tra un artista visivo ed un calciatore professionista provando a trovare dei punti di connessione tra le due discipline e a riflettere sui principi creativi e sulle dinamiche che caratterizzano le due attività all’apparenza così distanti. L’artista e il calciatore racconteranno sé stessi e le emozioni più significative della loro carriera partendo da un aneddoto o da un’opera che gli artisti invitati porteranno esclusivamente per la serata.

Se il calcio è la metafora della storia universale compressa in 90 minuti, come citava George Bernard Show, che cos’è l’arte se non lo stesso racconto? Il grande campione non è forse quello che riesce a vedere spazi e movimenti che altri non vedono? E non è la stessa cosa per l’artista che riesce a vedere e percepire ciò che gli altri non sono in grado di osservare?

Questi saranno alcuni spunti delle serate per le quali è obbligatoria la prenotazione presso l’Etoile Restaurant che si svolgeranno in un salotto estivo reso possibile dagli sponsor San Rossore Sport Village, Toni Luigi scavi e demolizioni industriali, Aurora Catering, Grilli Arredamenti, Audiogram stereofonia, Grafica Hangar srls, Hotel L’Incanto di Bocca d’Arno, Caseificio Busti, e dal supporto del Porto Turistico di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa.