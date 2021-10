Biella: Da Bergo Rent i Suv ed i Crossover compatti targati DR

Pronti per le vacanze con la nuova gamma DR di Bergo Rent, la concessionaria di Biella. In via Ivrea, presso un’ampia sede, è possibile provare tutta la gamma DR di Crossover e Suv compatti e testarne la nuova tecnologia, beneficiando di ecoincentivi fino a 1.500 euro.



I MODELLI DISPONIIBLI



DR3, un crossover compatto dal look moderno e sportivo, lungo 4,20 metri, largo 1,76, alto 1,57, passo di 2,56 metri, motore di cilindrata 1.5 da 116 cavalli, 135 Nm di coppia massima a 2.750 giri, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La motorizzazione è disponibile a benzina oppure nelle due classiche versioni bifuel (benzina-metano e benzina-GPL). Tra gli optional di serie troviamo retrocamera e tetto apribile elettricamente; esteticamente presenta protezioni sottoscocca, un piccolo spoiler che integra la terza luce di stop e cerchi in lega da 17 pollici. Risulta ottimale lo spazio nell’abitacolo.

Consumi: tra 7,4 e 9,3 litri per 100 Km per il benzina, tra 4,2 e 6,2 per il bifuel metano, tra 5,9 e 7,8 per il bifuel GPL.





Per le personalità sportive, Bergo Rent propone la DR F35, con motore benzina 1.5 turbo da 156 CV e 230 Nm di coppia massima, anche in versione bifuel benzina/GPL.

Disponibile sia con cambio manuale che automatico DCT, con doppia frizione a 6 marce che prevede lo switch tra le modalità Sport, Eco, e sequenziale. Il design punta sul dinamismo con una fiancata ondulata e sinuosa, abbinata a cerchi in lega da 19 pollici (da 20 pollici disponibili in optional). Eccellente aerodinamica con un CX di 0,338, che è tra i più bassi della categoria. Sul posteriore fanale a LED con tre elementi di luce verticale, oltre al doppio terminale di scarico integrato nello skid plate posteriore.

Consumi: 7,8 l/100 km per la benzina, 9,8 per la bifuel.



Per gli amanti dei SUV compatti, da Bergo Rent è disponibile la DR5.0, full optional, nel quale il cliente potrà scegliere colore e carrozzeria. In gamma sono presenti due motorizzazioni, benzina o bifuel a GPL, su motore 1.5 benzina aspirato da 116 CV e 143 Nm. Lunga 4,35 metri, larga 1,83, alta 1,67, passo di 2,63 metri, il telaio della DR5 prevede sospensioni anteriori McPherson e barra di torsione al posteriore. Di serie dispone di quattro freni a disco abbinati a cerchi in lega da 18", retrocamera, sensori di parcheggio, sistema keyless con accensione e spegnimento del motore con un pulsante, climatizzatore, tetto apribile elettricamente e rivestimenti interni di ecopelle.

Consumi di 8,2 l/100km per la benzina, 9,8 per la bifuel.



La DR5.0 è disponibile anche nella versione Urban Suv Turbo DCT, con motore benzina turbo 1.5 da 154 CV, una coppia massima di 210 Nm a 3600 giri/min e una velocità massima di 185 Km/h. Il modello è disponibile anche con alimentazione bimodale benzina/GPL. Dispone di cambio automatico a sei rapporti con doppia frizione a secco. Dotata della stessa ricca dotazione di serie della sorella aspirata, la DR Turbo DCT aggiunge scelta tra modalità di guida ECO e SPORT, ampio tetto panoramico lungo 1.018 e largo 784 millimetri con apertura e chiusura elettrica del parasole, fari intelligenti con accensione automatica, spegnimento ritardato con funzione “follow me home” e localizzazione del veicolo tramite accensione da remoto dei fari stessi, 6 altoparlanti (4 anteriori e 2 posteriori), freno di stazionamento automatico, 2 airbag a tendina, sospensioni posteriori e multi-link indipendenti.

Consumi: 7,4 l/100km per la benzina, 9,2 per la bifuel.



