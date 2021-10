Mi piace se ti muovi, LILT Biella con Pallacanestro Biella promuove l'importanza del movimento

Lo sport è sinonimo di benessere psico-fisico in quanto migliora a 360° la qualità della vita delle persone e rappresenta uno degli strumenti più importanti per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro e per prevenire la comparsa di malattie croniche e cardiovascolari. Per ottenere tutti i benefici dell’attività fisica sulla salute e ridurre i rischi legati alla sedentarietà è raccomandato, dove possibile, svolgere esercizio fisico all’aperto poichè apporta maggiori effetti in termini di benessere mentale rispetto alla pratica in ambienti chiusi.

Con l’iniziativa “Mi Piace se ti Muovi” LILT Biella desidera promuovere l’importanza del movimento invitando tutti a prendersi cura di se stessi tramite uno stile di vita più attivo; per questo motivo nei mesi di luglio, agosto e settembre sarà disponibile il nuovo KIT Sport pensato da LILT Biella per praticare attività fisica sia in palestra che all’aria aperta. Il Kit è composto da zainetto, fascia multiuso e borraccia, tutti prodotti con materiali che rispettano l’ambiente o che provengono dal riciclo delle bottiglie in PET.

Inoltre sport e solidarietà si uniscono grazie a un’importante collaborazione con Pallacanestro Biella per diffondere sempre di più l’importanza dei corretti stili di vita, del benessere quotidiano e della prevenzione: coloro che doneranno 25,00 euro per il KIT Sport di LILT Biella avranno, infatti, la possibilità di prenotare una sessione di attività motoria presso la palestra outdoor (all’aperto) di Spazio LILT tenuta dal preparatore atletico di Pallacanestro Biella, Roberto Marocco, nel rispetto delle norme anti-COVID.

Il Kit Sport è disponibile online sul sito donazioni.liltbiella.it oppure a Spazio LILT e, a seguito della donazione, sarà possibile prenotare la sessione di attività motoria telefonando al numero 015.8352111.