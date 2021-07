Maltempo nel Biellese, parla Martinazzo del Cordar: “Manca acqua a Cossato alto e alcuni paesi Valle Elvo”

Squadre del Cordar Biella impegnate nel Biellese a causa del violento acquazzone che si è abbattuto sul nostro territorio.

A fare il punto della situazione il presidente del Cordar Biella Gabriele Martinazzo: “Manca acqua nella parte alta di Cossato e in alcuni centri della Valle Elvo. Una problematica dovuta alla mancanza della linea elettrica. Le pompe non riescono a buttare acqua negli acquedotti. Se non verrà ripristinata la linea al più presto potranno esserci dei disagi non ascrivibili a Cordar. La situazione è monitorata e sotto controllo e sono state messe in sicurezza filtri e prese. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino dei guasti”.