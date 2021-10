Camburzano, aiuti alle attività produttive in arrivo. E il lavatoio di Gerbiglie cambia volto

L’amministrazione comunale si dimostra ancora una volta molto attiva nella cura di Camburzano, della cittadinanza e delle attività commerciali presenti in paese. Nell’ultimo consiglio comunale del 29 giugno, si è deciso di destinare 16mila euro alle attività produttive, abbattendo di circa il 90% la parte variabile della tariffa rifiuti, usufruendo dell’aiuto statale per l’abbattimento della TARI.

A spiegare l'iniziativa il sindaco Luca Menegon: “Si è deciso di destinare questo aiuto a queste realtà e non alle utenze domestiche per due motivi: l’aiuto diviso per tutte le famiglie sarebbe stato veramente irrisorio e soprattutto cerchiamo di aiutare le attività che durante il periodo di pandemia hanno sofferto di più”.

Da evidenziare anche la fine del restauro del lavatoio di Gerbiglie come pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. L’opera, ad uso comune, è stata costruita nel 1930 per dare modo alle donne del paese di lavare i panni e sfruttare l’acqua proveniente da una sorgente naturale.

Nel post si ringraziano “tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato: in primo luogo al nostro cantoniere Luciano Sallia, a Dante Casazza, Laura Viaro, Renato Duò e Romilda, Luciano Finotello, Elisa Rossi e Gianni Bottoni”.