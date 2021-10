Veglio 4x4, gara da incorniciare per la biellese Serena Rodella: “Miglior risultato di carriera” - VIDEO

Grande soddisfazione per Serena Rodella che, tra sabato 3 e domenica 4 luglio, al Trofeo Veglio 4x4, quarta tappa del Campionato italiano velocità fuoristrada, ha conseguito un risultato straordinario, raggiungendo il primo podio di classe B2, il terzo di gruppo B e classificatasi nona assoluta.

“Una bella soddisfazione per la gara di casa, miglior risultato da me ottenuto finora” -esordisce così Rodella cha iniziato a gareggiare nel 2016 - Gara filata via liscia data l’assenza di pioggia, pista ottima, migliorata molto negli ostacoli, un grande lavoro degli organizzatori. Il nostro è un team familiare, il meccanico è mio marito Alberto Bonino della storica carrozzeria Bonino nel settore fin dal 1943, anch’egli corridore seppur in un altro campionato, nel Trofeo Italia Unicef 4 x 4. Come mi preparo? Per essere allenata fisicamente a questo tipo di gare la ricetta è semplice quanto efficace: allenamento costante, esercizi per le braccia, tapis roulant per il fiato e tante prove in pista!”.

Prossimo appuntamento l’11 ed il 12 settembre a Chiusdino in provincia di Siena con la prossima gara di campionato C.I.V.F ed a seguire la cronoscalata di Tandalò in Sardegna, non rientrante però nel campionato C.I.V.F.