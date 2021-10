Una mano sul cuore, il pilota Tasinato presenta l'iniziativa benefica per l'Ospedale

La serata di venerdì 9 luglio verrà presentata, in Piazza Vittorio Veneto, a Biella, la Skoda Fabia R5 con cui il pilota Pierangelo Tasinato correrà il 34° Rally Lana nelle giornate del 10 e 11 luglio. “È importante ovviamente fare un’ottima gara al rally ma il vero obiettivo è presentare e far vedere a quante più persone possibili l’intero cofano della mia Skoda Fabia R5, preparata dal team Miele di Cuneo” queste le prime parole del pilota biellese.

Divenuto il manifesto dell’iniziativa “Una Mano Sul Cuore per l’Ospedale di Biella”, Tasinato entra più nel dettaglio: “Tale iniziativa, organizzata in collaborazione con Gli Amici dell’Ospedale di Biella mira, tramite la piattaforma online “GoFundMe”, a raccogliere 30mila euro per dotare la SC Cardiologia-UTIC di Biella di un secondo iniettore angiografico, macchinario utile all’iniezione del mezzo di contrasto nelle indagini angiografiche per individuare l’occlusione delle arterie. Tramite il QR code stampato sulla mia macchina stessa, ognuno avrà infatti la possibilità di donare una somma a propria discrezione”. Alla presentazione saranno presenti il direttore della SC Cardiologia - UTIC, il dottor Pierluigi Soldà ed altri medici dell’ospedale di Biella.