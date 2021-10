L’Italia è in finale, battuta la Spagna ai rigori: la festa può iniziare a Biella FOTO

L’Italia è in finale, battuta la Spagna dopo i rigori: la festa può iniziare a Biella (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

L’emozione è quella di una serata di sport in cui la presenza del calcio fa da collante fra numerosi giovani e giovanissimi presenti in massa davanti al maxischermo che il Comune ha allestito per questa semifinale.

L’organizzazione è inappuntabile, entra chi si è prenotato, mentre altre decine di persone che poi crescono di numero a mano a mano che si va verso l’epilogo, sono assiepate dietro le transenne pronti a esultare per una rete della truppa di Mancini. La partita è tirata, la Spagna oggettivamente tiene il possesso palla ed è più pericolosa degli azzurri, ma la platea è fiduciosa ed esplode alla rete di Chiesa che sa il vantaggio alla squadra italiana. Magicamente risuonano trombette e sventolano i tricolori.

La partita non è finita e Morata gela le aspettative di festa per i presenti e per i milioni di italiani davanti alla televisione. Supplementari e poi rigori, il cielo da azzurro e grigio diventa scuro, come l’umore dei presenti dopo il primo rigore calciato male da Locatelli ma il tifo cresce come la sequenza dei rigori che consegna a Bonucci e compagni la finale di Wembley dell’Europeo.

A corollario della partita il collegamento con la Rai per le notti in cui si parla di calcio e così è un unicum tra Piazza del Popolo a Roma e Piazza Duomo a Biella in cui i ragazzi di Che fatica la vita da bomber tengono banco con il tifo che si consuma davanti alle telecamere. E mentre i soliti caroselli di auto a clacson spiegati inneggiano alla vittoria si pensa alla replica per domenica sera. In fin dei conti squadra che vince non si cambia.

Stesse scene di vittoria anche a Vigliano Biellese e in altri punti della provincia di Biella, con esultanze e tifo condiviso in allegria per una notte colorata d’azzurro.