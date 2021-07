ViVigliano, domani sera Gran Gala della Danza

FONDAZIONE EGRI per la DANZA diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco

DANZA ESTATE – I PUNTI DANZA 2020-2021

GRAN GALA DELLA DANZA

Compagnia EgriBiancoDanza / C.ie Twain Giovedì 8 luglio 2021 ore 21 Piazza Martiri Partigiani – Vigliano Biellese

La programmazione Danza Estate dei Punti Danza 2020/21 inserita all’interno della rassegna estiva ViVigliano termina giovedì 8 luglio 2021 alle ore 21 in Piazza Martiri Partigiani a Vigliano Biellese, con un fastoso Gran Gala della Danza estivo con due compagnie d’eccezione del panorama italiano la Compagnia EgriBiancoDanza e la Compagnia Twain.

La serata sarà aperta dalla Compagnia EgriBiancoDanza con Apparizione #4 e Apparizione #5, due dei sei quadri che compongono lo spettacolo Apparizioni, un balletto in cui coreografo Raphael Bianco sollecita la fantasia degli spettatori proponendo una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile presentando una danza priva di narrazione ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi.

Continuerà la Compagina Twain con Romanza, Les Jardin spettacolo per due interpreti creato più di 10 anni fa da Loredana Parrella e rinato nel 2020 in una nuova versione per 4 interpreti. Una narrazione che attraversa amore e dolore tra accordi e contrasti, conflitti e attrazioni. Attraverso immagini talvolta drammatiche, talvolta ironiche, talvolta surrealiste, lo spettacolo sfiora i delicatissimi temi etici e sociali relativi alla relazione con l’altro. La scrittura si auto-crea attraverso corpi che si attraggono e respingono in un’esplosione ipnotica ed emotiva per lo sguardo, in un gioco di simbiosi e minimalismo fatto di ripetizioni.

In chiusura la Compagnia EgriBiancoDanza presenta Simply Dance (Semplicemente Danza), balletto in cui la danza viene presentata nel suo aspetto più conosciuto, come elemento di aggregazione e divertimento. L’aspetto ludico della danza domina l’ultima parte della serata mostrado la possibilità di divertirsi attraverso ogni genere di danza senza preclusione di stili. Un balletto che riafferma il concetto che la danza è una e che si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e comunicare.

Tutti questi eventi sono stati programmati con la ferma volontà di colmare il vuoto lasciato durante la stagione autunno inverno 2020/21, con la chiusura dei teatri e la sospensione della Rassegna Interscambi Coreografici prevista al Teatro Erios. Con questa attività la Compagnia EgriBiancoDanza intende recuperare il rapporto con il pubblico iniziato la precedente stagione e rilanciare la danza con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente in teatro il prossimo autunno.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRB, Fondazione CRC, Studio Rolla, Compagnia di San Paolo, Città di Moncalieri.

La Stagione 2020/2021 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi e con Officine Grandi Riparazioni), Città di Moncalieri, Città di Giaveno, Città di Aosta, Città di Biella, Città di Vigliano Biellese, Città di Genova (Museo di arte contemporanea Villa Croce) e Città di Verbania (stagione de Il Maggiore)

GRAN GALA DELLA DANZA ESTATE

ROMANZA, LES JARDIN - COMPAGNIA TWAIN

coreografia e regia: Loredana Parrella

disegno luci: Parrella/Febbraro

Costumi: Loredana Parrella – Realizzazione Sartoria Mulas

Danzatori: Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Maria Stella Pitarresi, Luca Zanni/Marco Pergallini

APPARIZIONE #5 - COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Costumi: Melissa Boltri Luci: Enzo Galia

Danzatori: Bertoli Elisa, Bogino Simona, Boltri Maela, Criniti Vincenzo, Magurano Cristian, Neri Valentino, Romano Alessandro

Ufficio Stampa: Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it - cell. 333 8317018

Info e Prenotazioni: www.egridanza.com – promozione@egridanza.com – 366.4308040

Per acquisto online https://www.mailticket.it/manifestazione/YA30/GRAN_GALA_DELLA_DANZA