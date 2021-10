Concerti e visite guidate alle bellezze di Oropa in attesa della V Centenaria Incoronazione

Dopo il successo registrato al concerto d’esordio dei giovani talenti e dei cori piemontesi lo scorso fine settimana, continua la rassegna organizzata dal direttore artistico Giulio Monaco in collaborazione con i conservatori del Piemonte e della Valle d’Aosta. La partecipazione ai concerti è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili secondo le disposizioni sanitarie vigenti. E’ possibile seguire il concerto in streaming sui canali del Santuario.

VENERDÌ 9 LUGLIO 2021

Basilica Antica, ore 19,15 Rassegna Giovani Talenti. “Elegia per un mentore” E’ dedicato al compositore russo Sergej Vasil’evic Rachmaninov il terzo dei dieci concerti della stagione musicale Giovani Talenti che ci accompagna, in un ricco calendario di eventi, verso la V Centenaria Incoronazione domenica 29 agosto. Venerdì 9 luglio dalle 19.15 nella Basilica Antica un gruppo da camera del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino eseguirà la composizione con la quale Rachmaninov volle ricordare la prematura morte di un altro grande musicista russo, Pëtr Il’ič Cajcovskij. “Elegia per un mentore” Ju Ruchun, violino Gabriele Pellegrini, violoncello Alessio Ferrarese, pianoforte Il pianoforte suonato da Benedetti Michelangeli nel 1957 Il pianoforte che accompagna i concerti della stagione dei Giovani Talenti a Oropa è uno strumento dalla storia singolare. Costruito nel 1928 con cura artigianale nei particolari estetici e funzionali, è un 3/4 coda di marca C. Bechstein, modello C 234, 88 note, 2 pedali, matricola 131496 e tastiera in avorio. Il pianoforte è inoltre di particolare rilevanza storico-culturale. Esistono infatti certificazioni che attestano che sia stato suonato dal Maestro Arturo Benedetti Michelangeli in occasione di uno straordinario concerto tenutosi l’8 aprile 1957 al Teatro Sociale di Biella. Il Maestro era stato invitato dalla signora Sorrenti, sua compagna di studi al Conservatorio di Milano dove entrambi erano allievi del Maestro Giovanni Anfossi. Nel concerto, Benedetti Michelangeli suonò pagine di Chopin, Liszt, Debussy e Ravel, ma i testimoni presenti alle prove ricordano che l’artista non voleva smettere di suonare le Variazioni Goldberg di J. S. Bach, continuando a sottolineare quanto fosse piacevole suonare quel brano con questo strumento. Il pianoforte, utilizzato per questo memorabile recital e successivamente acquistato dalla famiglia Rivetti di Biella, passò poi al compianto don Carlo Lepora e ora, dopo l’accurato restauro curato dalla ditta Alvise Biolcati Rinaldi di Biella, è stato messo a disposizione per la Rassegna Giovani Talenti al Santuario di Oropa grazie alla generosità degli eredi.

Sabato 10 luglio, ore 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa Ritrovo ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche Tra gli appuntamenti estivi con le visite guidate al Santuario di Oropa, quella di sabato 10 luglio 2021 è l’unica dedicata al Cimitero Monumentale. La guida condurrà i visitatori alla scoperta dei principali monumenti funerari del cimitero di Oropa. La visita inizia alle 15.00 con ritrovo allo chalet dell’accoglienza turistica davanti ai cancelli del Santuario. Info e prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visita-guidata-al-cimitero-monumentale/ Il Cimitero Monumentale, luogo d’arte e storia Interessante per i suoi molteplici aspetti scultorei, naturalistici e affettivi, il cimitero di Oropa porta con sé la testimonianza dell’architettura funeraria locale. Realizzato nel 1874, fu concepito con ampi porticati a emiciclo e una cappella centrale. Fra le notevoli opere di scultura si segnalano in primo luogo quelle del casalese Leonardo Bistolfi, capofila del Simbolismo italiano, e del lombardo Odoardo Tabacchi. Nel 1888 iniziò la costruzione di quello che viene definito il “cimitero bosco”: il luogo particolare e suggestivo che accoglie le tombe delle più facoltose famiglie biellesi, tra le quali emerge l’edicola piramidale dove fu inumato lo statista Quintino Sella (1827-1884). Attività gratuita sostenuta dal progetto di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella – Assessorato alla Cultura.

Domenica 11 luglio, ore 11 e ore 15 Visite guidate al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia Ritrovo ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche. Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra. La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620.