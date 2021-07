"Tutte le stelle di Dante" fa sold out

Un lungo scroscio di applausi ha accompagnato il soddisfatto entusiasmo del pubblico presente sabato 3 luglio al salone conferenze di Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore per per per la dotta trattazione dell'astrofisico Agostino Giampietro su "Tutte le stelle di Dante".

L’evento è stato organizzato da Unione Biellese Astrofili, con la partnership del Comune di Occhieppo Inferiore, in occasione del in occasione del 7° centenario della sua morte del Sommo Poeta.

"I posti, contingentati dalla normativa anti-covid19, sono stati tutti esauriti. – raccontano da U.B.A. - Il professor Giampietro Agostino ha saputo presentare Dante sotto un aspetto inusuale. Non solo il poeta letterato e padre della lingua italiana, ma un Dante scientifico, profondo e dotto conoscitore delle meccaniche celesti. Come il relatore ha saputo ben evidenziare citando numerosi passi della Divina Commedia in cui, tra le pieghe della poesia, Dante ha fatto emergere precisi riferimenti astronomici, astrologici e religiosi, a cominciare dalla indicazione astronomica della data e dell'ora del suo primo passo nella "selva oscura". Oppure quando ha impiegato ben nove endecasillabi di squisita poesia su eventi geografico-astronomici per dire semplicemente che si trattava del tramonto”.