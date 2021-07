Torna a Lessona il Summer Festival Show: musica, buon cibo e il Ratataplan compie 25 anni

L’area feste del palasport di Lessona torna ad ospitare l’intrattenimento estivo, seppure con tutte le restrizioni dettate dalle normative Covid. Le serate inizieranno dalle 19 con l’apertura dell’area gastronomica, birreria e cocktail bar. Alle 21 cena spettacolo nell’area ristorazione e alle 22 dj set live show nell’area main stage.

Si comincia sabato 10 con la sagra dell’agnolotto biellese, alle 22 in main stage “Sapore Italiano”: le migliori hit nostrane ed happy music, in consolle Roberto Milani da Radio StudioPiù. In pre e post live, dj set by Lukas nell’area ristorazione. Sabato 17 e domenica 18 torna il “Ratataplan”, il festival internazionale di Musica Etnica, Arte e Teatro di Strada, il più antico del Piemonte, che quest’anno festeggia il 25° anniversario.

Sabato sarà possibile partecipare alla “cena di Ratataplan”. Weekend ricchissimo quello dal 23 al 25.Venerdì special guest live band “La Combricola del Blasco” e la sagra della costata di Piemontese. Sabato “High Voltage” AC/DC tribute band, con cena del pesce. Domenica la musica italiana di “Isterika Band” e la sagra della grigliata.

Ogni sera, in pre e post live, dj set by Lukas. Sabato 30 la “Moulin Rouge Night” con Cherry and Carmilla Show e sagra della picanha. Dj set pre e post live by Lukas nell’area ristorazione. Domenica 31 il format “Passione a 90” con musica dagli anni 90 ai 2000, con dj Lukas. Cena a base di pesce. Si chiude domenica 1 agosto con la “Pop Folk Band Daniele Ronda” e la cena della bruschetta e della lumaca. Dj set pre e post live by Lukas nell’area ristorazione.

Nell’area ristorazione, oltre alle cene a tema, tutte le sere saranno disponibili: agnolotti, piatti “baby”, grigliate di carne, fritto di calamari, piatti vegetariani, salame al Lessona, formaggi biellesi e vini scelti di Lessona. “Cerchiamo di dare un contributo per riprendere un minimo di vita sociale, soprattutto per i giovani – dichiara Giuseppe Graziola del Circolo di Lessona - Riteniamo che, nonostante le difficoltà di organizzazione, siamo convinti di poter realizzare gli eventi nel rispetto delle normative, perché al di là della responsabilità, c’è un discorso di serietà. Stiamo mettendo tanto impegno anche di carattere preventivo per dar vita a delle serate che non invoglino il ballo, ma che soddisfino la giusta voglia di divertirsi e stare insieme; inoltre il 25° anniversario del Ratataplan è un evento importante e potrebbe esserlo ancora di più, avendo deciso di lasciarne la guida e coinvolgere qualcun altro al posto mio.”

I posti sono limitati e gli ingressi contingentati, è consigliata la prenotazione sia per la cena che per la musica al numero Whatsapp 347 681 5616. Per informazioni sugli spettacoli Whatsapp 333 1724940. Gli eventi sono garantiti anche in caso di maltempo.