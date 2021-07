Sarà Marella Motta a esibirsi prima di Francesca Michielin

Marella Motta è cantautrice dotata di un talento vocale straordinario. Da qualche anno si è messa in proprio e propone canzone scritte di suo pugno, passando dalle atmosfere malinconiche dei Radiohead, fino a Stevie Wonder, Otis Redding, i Beatles, fino all’istrionico D’Angelo e all’energia femminile di Erykah Badu e Amy Winehouse.

Sarà lei ad aprire il concerto di Francesca Michielin sabato 17 luglio, insieme ai suoi musicisti, Jacopo Mazza (pianoforte e tastiere) e Andrea Beccaro (batteria). Suoneranno brani tratti dal primo disco “And Everything In Between” (Another Music, 2019) e alcune nuove composizioni. Commenta il direttore artistico del Reload, Eddy Romano: «Avere Marella sul nostro palco è una grande gioia. È un’amica, innanzitutto; è una collaboratrice che sa coltivare come insegnante, con sensibilità ed esperienza, il talento dei giovani cantanti; ed è un’artista che merita grande attenzione, non soltanto per le sue doti vocali, ma anche per la ricercatezza delle sue composizioni. Volevamo averla già lo scorso anno in apertura a Niccolò Fabi, ma siamo felicissimi di poterla vedere in cartellone in questa edizione. Saranno quindi le donne le protagoniste della serata: sul palco e in tutta la musica diffusa nell’area del festival».

I posti saranno molto limitati (massimo mille presenze). Per qualsiasi informazione inerente la biglietteria è attiva la mail ufficiale del festival dedicata: biglietteria@reloadsoundfestival.it