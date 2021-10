Cade pianta sulla Provinciale 142, in azione Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, sulla Provinciale 142, nel territorio di Masserano per una pianta caduta sulla carreggiata. La squadra si è portata sul posto e ha provveduto a rimuovere l’albero mettendo in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità.