Compiacimento di Santhià per l’iniziativa biellese in ricordo dei Caduti della Grande Guerra

La Città di Biella ha inaugurato nel 2019 una particolare installazione commemorativa creata con la posa di alcuni massi di “melafiro” presso l’area monumentale “Nuraghe Chervu” eretta alle porte della Città vicino al torrente Cervo e dedicata ai Caduti biellesi durante la Prima guerra mondiale. La proposta veniva dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, accreditata quale titolare del progetto rientrante nel programma ufficiale delle commemorazioni della Prima guerra mondiale.

La Città di Santhià, insieme a molte altre città d’Italia, era stata a suo tempo invitata a partecipare alla realizzazione del monumento dedicato ai caduti, fornendo una pietra recuperata da desueti lastricati o da rivestimenti accatastati con inciso il nome della città ed il numero dei Caduti in quella circostanza bellica. Il 28 giugno, alle 11 presso una sede del Comune di Biella ed alla presenza del Consigliere comunale Giovanni Dantonia e del Presidente del Circolo ‘Su Nuraghe’ Battista Saiu, a cura dell’Assessore alla Cultura del Comune di Santhià, Renzo Bellardone è stata consegnata con una cerimonia ufficiale una pietra recuperata da accatastamenti e presumibilmente parte di una antica scala in pietra tipo luserna, in quanto ancora è evidente una scanalatura per l’appoggio creante il sostegno.

Renzo Bellardone esprime soddisfazione e commozione nel ricordo delle vittime, contestualmente al compiacimento per aver rappresentato la Città di Santhià in forma ufficiale, affermando nell’occasione: “Certamente l’iniziativa è pregevole, perché il passato troppo spesso dimenticato, è invece la base su cui costruire passo passo il presente, in vista di un futuro consapevole e cercare di formare coscienze tali da superare gli errori commessi in precedenza. L’accoglienza nel Comune di Biella è stata davvero cordiale ed un apprezzamento sincero va al Sindaco di Biella, Claudio Corradino per aver rilanciato l’iniziativa a livello nazionale e presidente del Circolo ‘Su Nuraghe’ per l’infaticabile lavoro svolto per tramandare la memoria e lasciare un indelebile segno di cultura e storia”.