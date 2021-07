A Graglia Alpini in festa, ecco il programma dell'evento

Il gruppo degli Alpini di Graglia ha organizzato, per domenica 11 luglio, il tradizionale raduno annuale. Ritrovo previsto alle 10.30 sul piazzale davanti alla Chiesa da dove si raggiungerà il Cippo in memoria delle “Penne Mozze” della Valle Elvo, per la Santa Messa alle 11.30, per l’occasione verrà depositata una corona di alloro.

Il pranzo preparato dagli Alpini verrà distribuito a partire dalle 12.30 a base di polenta concia e con spezzatino. Ad allietare la giornata la musica della banda di Netro. Per tutta la durata della festa, sarà attivo un fornito servizio bar. Per informazioni e prenotazioni telefonare a 015 442230 o 348 15 61 021.