Il web e la fisioterapia: un nuovo modo di concepire la professione

Internet ha profondamente cambiato anche il mondo della fisioterapia. Motori di ricerca, piattaforme specializzate nel settore e social network sono strumenti che conviene sfruttare per raggiungere diversi obiettivi di marketing come ad esempio aumentare la propria visibilità o intercettare nuovi potenziali clienti. Ma quali sono le opportunità offerte dal web? E come scegliere i servizi migliori?

Primo step: stabilire gli obiettivi da raggiungere

Il web marketing è un campo vasto e variegato. Gli strumenti per promuovere la propria attività sono moltissimi: dal sito web alle campagne di email di marketing fino alla pubblicità su Facebook ed Instagram. L’errore che spesso si commette è investire nel web marketing senza però fare un’analisi preliminare in merito allo strumento migliore da utilizzare e senza stabilire gli obiettivi da raggiungere. Ancor prima di commissionare la realizzazione del sito internet o di creare in autonomia un post sponsorizzato su Facebook bisognerebbe chiedersi quali sono le reali esigenze per poi elaborare un piano strategico adeguato. Il punto di partenza, il budget a disposizione e gli obiettivi di marketing incidono infatti sulla scelta della tipologia di strumento che conviene utilizzare. Non basta essere online per ottenere risultati soddisfacenti. Piuttosto che presidiare qualsiasi canale è utile scegliere come e dove investire il budget a disposizione.

Sito Internet e SEO

Il sito Internet è un ottimo modo per promuovere la propria attività. Gli utenti prima di acquistare qualsiasi prodotto o servizio interrogano i motori di ricerca come Google. Ciò avviene anche per cercare il professionista o lo studio di fisioterapia a cui affidarsi. Per far sì che il sito personale sia visibile tra i risultati di ricerca proposti agli utenti è necessario affidarsi ad un’ottima web agency o a freelancer esperti nel settore. Creare un sito in autonomia con Winx o piattaforme simili non è affatto una buona idea. In tanti si lasciano abbindolare dal prezzo stracciato per poi rendersi conto che di risultati non se vede nemmeno l’ombra. Il consiglio in questo caso è scegliere figure competenti che in base agli obiettivi che intendi raggiungere, studieranno il miglior piano strategico per te. Diffida dai professionisti che non propongono anche una strategia SEO. Si tratta di attività che mirano ad ottimizzare il sito Internet affinché siano premiati dai motori di ricerca. Ciò vuol dire assicurarsi un buon posizionamento nei risultati di ricerca per le parole chiave più importanti per la tua attività.

Pubblicità sui motori di ricerca e sui social network

Un modo più veloce per ottenere risultati in termini di visibilità e conversioni (es. prenotazione di un appuntamento) è rappresentato dalla pubblicità online sui motori di ricerca e su Facebook ed Instagram. Nel primo caso per i fisioterapisti è interessante lo strumento degli annunci pubblicitari su Google. Si scelgono le parole chiave più interessanti e pertinenti all’attività specifica con l’intento di raggiungere un maggior numero di utenti interessati ai propri servizi. Stesso discorso per le sponsorizzate sui Social Network che rientrano però nella categoria di outbound marketing: l’utente è interrotto nella fruizione dei contenuti sui social da sponsorizzate che lo intercettano come target potenziale. La SEM invece fa parte dell’inbound marketing: intercetta un’intenzione di ricerca dell’utente nel momento in cui sta cercando quel determinato servizio/prodotto. Nel caso di Facebook ed Instagram ricorda che oltre al budget per le sponsorizzate è necessario investire nella creazione e nella cura dei contenuti.

Siti dedicati esclusivamente alla fisioterapia

Ad oggi tra le soluzioni migliori per farsi pubblicità ed intercettare nuovi clienti ci sono piattaforme dedicate esclusivamente alla fisioterapia. Le migliori sono quelle che godono di un ottimo posizionamento sui motori di ricerca e che offrono numerosi servizi ai fisioterapisti come ad esempio la possibilità di interagire direttamente con gli utenti, di poter avere uno spazio dedicato in cui inserire oltre ai classici contatti anche contenuti (articoli, video) per presentare e spingere i propri servizi. Supponiamo che l’utente stia cercando dei Fisioterapisti in Emilia Romagna, ecco come dovrebbe presentarsi un’ottima piattaforma per promuovere la propria attività. Come puoi notare ogni fisioterapista ha la possibilità di creare la propria scheda con tutte le informazioni principali oltre che un sito personale. Può rispondere alle domande poste dagli utenti (facendosi cos’ pubblicità), pubblicare articoli sulla fisioterapia e tanto altro ancora. Piuttosto che iscriverti a diverse piattaforme generaliste che raggruppano le professioni più svariate punta su piattaforme di settore professionali ed affidabili che tra l’altro sono frequentemente visitate ed utilizzate dagli utenti.