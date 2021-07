Piazza Duomo si concede il bis, domenica per la finale degli Europei torna il maxischermo (foto Studio Fighera)

Dopo l’esordio con la semifinale Italia-Spagna, nell’arena-teatro di piazza Duomo domenica (11 luglio) ci sarà il bis con il ritorno del maxischermo. Gli Azzurri già qualificati per la Finalissima di Londra dei Campionati Europei attendono di conoscere questa sera il nome dell’avversaria tra Inghilterra-Danimarca.

L’amministrazione di Biella propone nuovamente lo schermo gigante a disposizione della cittadinanza. I posti a sedere raddoppiano: saranno 700 tutti a sedere, che nel rispetto delle norme Covid vanno obbligatoriamente prenotati. Per prenotare i posti a sedere è già attiva e in funzione la mail finalebiella@gmail.com a cui è necessario scrivere indicando Nome e Cognome dei partecipanti per aver garantito il posto a sedere gratuito.

I varchi di accesso all’arena-teatro saranno controllati da steward incaricati, è d’obbligo l’utilizzo della mascherina ed è severamente vietato l’ingresso con recipienti di vetro. L’apertura dei varchi è prevista dalle 20. L’evento rientra nel calendario di Biella Estate 2021.