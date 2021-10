Anffas Biellese in visita all'Orto Botanico di Oropa

I ragazzi e le ragazze di Anffas Biellese sono stati in visita, nei giorni scorsi, all’Orto Botanico di Oropa. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con Cityfriend, startup dedicata al turismo accessibile, che ha messo a disposizione delle guide speciali per accompagnare il gruppo nella nuova tappa del progetto che prevede escursioni in giro per il territorio. “Un’esperienza totalmente positiva e interessante - spiega Luisa Pavesi di Cityfriend -. I ragazzi sono stati sempre molto attenti e coinvolti in tutte le spiegazioni. Merito della professionalità di Maria Luisa Pedullà, che ci ha fatto da guida dall’inizio alla fine del tour”.

“E’ il quarto appuntamento per iniziative di questo tipo, finanziate dal progetto Digital Agility che abbiamo presentato qualche settimana fa Museo del Territorio. Ne faremo altre di uscite, perché rappresentano momenti importanti per i nostri ragazzi” spiega, soddisfatto, Ivo Manavella di Anffas. Il prossimo appuntamento infatti, è fissato per il 18 luglio, a Graglia, alla fattoria Monetefino. Un’iniziativa aperta anche a familiari degli ospiti del centro diurno. E’ prevista anche una, speciale, degustazione a base di prodotti locali.