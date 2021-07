A Rosazza si inaugura la passerella sul Cervo a 9 mesi dall'alluvione: presente anche Cirio

“Con estrema soddisfazione l’amministrazione comunale di Rosazza comunica l’inaugurazione della passerella sul Cervo che ricollega la regione Fornaca al paese, con il contributo dell’Unione Montana Valle del Cervo”. Lo scrive in una nota stampa il sindaco Francesca Delmastro: l'evento è prevista per il prossimo 15 luglio, alle 15, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, insieme all’assessore regionale Elena Chiorino e al deputato Andrea Delmastro.

“Con i quali il dialogo è stato costante in questi lunghi mesi dall’alluvione ad oggi – confida il primo cittadino - Per l’occasione potrà essere inaugurato anche il muro di sostegno della Provinciale realizzato in somma urgenza, salvo le sistemazioni finali. È previsto un successivo momento di festeggiamenti con Natural Boom e i ragazzi della mototerapia che condurranno bambini con disabilità e non sul letto del torrente e la successiva esibizione di Filippo Locca, campione mondiale di trial su massi del Cervo. Sarà presente anche il gruppo motociclistico dell'ASD Ursis B composto per la maggior parte da uomini delle forze armate. Il messaggio vuole essere quello di vedere con occhi diversi quello che oggi appare come un deserto di sassi ma che può diventare un parco giochi a cielo aperto ed un luogo di festeggiamenti e condivisione. Siamo felici di ospitare il progetto Valsaar, la scarpa 100% made in Biella e 100% riciclabile i cui proventi verranno in parte destinati per la ricostruzione post- alluvione”.

A seguire sarà offerto un aperitivo dalla Pro Loco Rosazza ai cittadini intervenuti per festeggiare l’inizio del ritorno alla normalità. “Il prossimo 15 luglio festeggeremo un successo dovuto ad un territorio che ha saputo fare sistema, dalle istituzioni, ai professionisti, alle imprese, a Pro Loco e financo a tutti i cittadini che hanno donato i fondi per la ricostruzione – sottolinea Delmastro - Il più grande dei ringraziamenti sia tuttavia consentito agli uffici, dalla ragioneria al formidabile ufficio tecnico che, con sole due ore la settimana (sulla carta) in convenzione, hanno saputo gestire magistralmente un evento alluvionale di tale portata. La squadra vince. Sempre. Non ringrazieremo mai tutti abbastanza”.