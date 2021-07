Interventi a cimitero, strade e marciapiedi: estate di cantieri a Strona

Dopo anni di attesa, iniziano finalmente i lavori al cimitero di Strona. Ad annunciare l'intervento lo stesso sindaco Davide Cappio: “Siamo riusciti ad ottenere un contributo di 75mila euro dalla regione Piemonte, destinato alla manutenzione dei campi santi comunali. Fondi che saranno impiegati per il rifacimento di una parte della pavimentazione, oggi sconnessa e dissestata”.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, le operazioni di cantiere partiranno domani, mercoledì 7 luglio, e vedrà alcune modifiche negli orari di accesso. “Non era pensabile di chiudere il cimitero per mesi – ammette Cappio – così abbiamo trovato un compromesso con la ditta esecutrice dei lavori: negli orari di cantiere, non si potrà accedere al campo santo; dopo le 17, invece, le porte saranno aperte per le visite ai parenti, approfittando dei turni di riposo degli operai. Verrà apposta in paese la relativa cartellonistica per informare la popolazione di queste novità”.

Il cantiere al cimitero non sarà l'unico presente in paese. “Da 15 giorni ne sono presenti altri in centro paese e nelle frazioni per consentire gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza di strade, marciapiedi e barriere – sottolinea il primo cittadino - Anche in questo caso siamo riusciti a intercettare 120mila euro di contributi regionali. I lavori termineranno dopo l'estate, verosimilmente nelle prime settimane di settembre”.

Infine, buone notizie per la Provinciale 232 Lessona-Crocemosso, a senso unico alternato da 7 anni nel tratto che interessa il territorio di Strona, danneggiato dalle forti piogge del 2014 che provocarono un'ingente frana sulla carreggiata. “È stata individuata la ditta e a giorni si procederà nella definizione della procedura d'avvio del cantiere. Una buona notizia per gli abitanti di queste zone del Biellese”.