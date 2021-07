Rally & Co vola al 4x4 Veglio con Gazzetta-Foglia FOTO

Paolo Gazzetta e Francesco Foglia, portacolori della scuderia biellese Rally & Co a bordo della Suzuki Vitara, sono stati profeti in patria per il 4° appuntamento del campionato civf svoltosi sull'autodromo Seletto di Veglio; hanno infatti dominato e vinto la categoria formula classic vincendo tutte 5 le prove speciali in programma sul difficile e selettivo circuito allestito come sempre dal Veglio 4x4.

Tanta sfortuna per Alberto Gazzetta e Denis Cortese (Ford Fiesta proto) che veleggiavano in quarta posizione assoluta fino all'ultima prova speciale nella quale hanno dovuto fermarsi a causa di una banale rottura di un braccetto ricacciandoli in 10° posizione nella classifica finale.

Magagnato e Callegari (Suzuki vitara) si sono fermati nella terza ps per rottura del differenziale posteriore classificandosi comunque al 13° posto, stessa sorte per Tosetto e Seguini che su jeep Renegade hanno dovuto abbandonare la gara a causa della rottura del riduttore dopo l'impatto con una pietra, gara che fino a quel momento era veramente eccellente.

Riccardo Cairati affiancato dal padre Mauro sulla Suzuki Samurai agguantano la terza posizione in formula classic ma contano la rottura di un semiasse che li ha penalizzati nella graduatoria di categoria. Il circuito biellese come sempre si è dimostrato duro per mezzi e piloti con passaggi difficili come ad esempio il "dente" che come sempre ha deliziato il pubblico esaltando l'abilità dei piloti in gara.