Pallacanestro Biella, si va avanti in Serie A2: ora si definirà la parte sportiva e organizzativa

Tanto tuonò che piovve. Pallacanestro Biella va avanti piano ma a luci soffuse, la riunione del lunedì sera è servita per dare seguito alla vita di una società che negli ultimi anni ha fatto fatica, ma è sempre stata in grado di risorgere dalle proprie ceneri, trovando poi soddisfazione in ambito sportivo sul parquet del Forum. E così sarà senza ombra di dubbio anche nel corso della prossima stagione.

Dissipati i dubbi di vendita del titolo sportivo, su cui si erano accentrati i sogni di qualche nobile decaduta, il gruppo prosegue con una ricapitalizzazione necessaria per sanare il disavanzo della stagione scorsa. Da definire invece tutta la parte sportiva e organizzativa, ma è assolutamente lecito visto che il campionato per Biella, di fatto, è stato ultimato solo pochi giorni fa.

La domanda naturale è chi saranno i nuovi alfieri della stagione, tutto da decidere e tutto da costruire. In un mondo sportivo, quello cestistico, che gode del vento in poppa della nazionale traghettata al torneo olimpico di Tokyo su cui ha fatto una buonissima impressione Amedeo Tessitori, che in passato aveva deliziato il Forum, l’attenzione si sposta sugli ultimi giorni di questo mese.