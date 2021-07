Bi Roller, prove su pista e buoni risultati per i giovani atleti biellesi

Primo trofeo di Coppa Italia dopo i lunghi Campionati Italiani durante lo scorso week end del 3 e 4 luglio a Cantù: il sabato hanno corso Junior, Senior e Master e domenica alla mattina Ragazzi 12, Ragazzi e Allievi. Purtroppo al pomeriggio, causa maltempo, le gare dei più piccoli sono saltate. Per Bi Roller il sabato ha corso Saverio Valli categoria Junior e il giorno dopo gli atleti delle altre categorie.

Il successo più importante lo ha conseguito Annibale Sangiorgi, categoria Ragazzo che ha corso molto bene nella 5000 ad eliminazione arrivando 6° al traguardo e seppure non abbia fatto una gara sprint al massimo delle sue possibilità ha comunque conquistato un risultato di pregio arrivando 9° e conquistandosi così la coppa come 6° in classifica nella combinata. Ottimo anche il risultato di Susanna Rocchetti che è arrivata 5° nella 10 mila ad eliminazione. Bravissimo Andrea Mazzola, categoria R12 che, sebbene agli inizi della sua carriera agonistica, sta imparando a gestire la gara: nella sua 3000 in linea è riuscito a stare bene nel gruppo e ha conquistato posizioni.

Molto emozionata Ana Bratu che ha vinto la propria emotività ed è riuscita a correre con il sorriso. Peccato per Michele Rocchetti e Dora Ferretto che nelle rispettive gare ad eliminazione sono stati eliminati all’ultimo passaggio e appena pochi giri prima: entrambi hanno corso una buona gara, in sicurezza, e stanno crescendo dal punto di vista agonistico. La prossima domenica sarà la volta di Paderno.