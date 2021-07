La Classica a Biella Estate con la Fondazione Accademia Perosi

Proseguono i concerti estivi della Fondazione Accademia Perosi, dopo il successo dello scorso anno, la programmazione torna al Chiostro di San Sebastiano, prima sede storica dell'Accademia, in collaborazione con Biella Estate e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Biella.

Dopo il concerto con la Camerata Ducale la scorsa settimana, che ha portato il pubblico nelle atmosfere di Viotti e Vivaldi, il cartellone del Perosi propone due inediti programmi. Tutto dedicato al repertorio per flauto il primo, con un ensemble di giovani e talentuosi flautisti che alterneranno brani solistici a composizioni per duo, fino a formazioni più numerose. Al pianoforte il Maestro Alberto Magagni. Tra i brani solistici in programma, Miriam Costa eseguirà la Sinfonische Kanzone di Sigfrid Karg-Elert.

Uno dei pochi compositori del primo Novecento il cui stile si muove fluentemente tra tonalità e atonalità. Sebbene i suoi lavori più conosciuti siano quelli per organo, negli ultimi anni c'è stata una riscoperta delle sue opere per flauto. Composta nel 1917, Sinfonische Kanzone è la prima opera per flauto e pianoforte di Karg-Elert. È dedicata al Dr. Joseph Weber-Kassel, amico di lunga data del compositore e tutore di sua figlia, Katherina e ha uno stile fortemente romantico. Karg-Elert fa emergere le qualità sinfoniche in questo lavoro attraverso la densità della trama e la complessità del contrappunto. Contiene passaggi lenti e veloci contrastanti e richiede un notevole virtuosismo tecnico.

Joseph Bodin de Boismortier è l'autore del Concerto per 5 flauti in La minore. Il programma include brani di F. e K. Doppler, H. Dutilleux, J. Mouquet, J.S. Bach, C. Franck. Gli appuntamenti al Chiostro proseguiranno con il concerto del 14 luglio alle ore 21.00 dal titolo "La musica fa respirare", un omaggio ad Alda Merini con Eliana Grasso al pianoforte e la voce di Elena Zegna. I "quadri" che le due artiste ricreeranno durante lo spettacolo, tra musica e parole, sono consultabili sul sito dell'Accademia www.accademiaperosi.org

Al fine di garantire il rispetto della normativa anti contagio da covid19, la prenotazione è obbligatoria. E' possibile riservare un posto chiamando il numero 015 29040 o direttamente sul sito web della Fondazione Perosi: www.accademiaperosi.org/concerti.php

Tutti i concerti si svolgeranno seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19. I posti saranno numerati/assegnati. biglietti singoli concerti: Intero 10 euro / Ridotto 5 euro / Concerto in abbonamento

Prenotazioni: tel. 01529040 - segreteria@accademiaperosi.org o su www.accademiaperosi.org