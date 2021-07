Filo è a Milano Unica nel nome della sostenibilità di filiera

Benché Filo sia presente a Milano Unica da vari anni, la partecipazione all’edizione di luglio 2021 è particolarmente significativa perché si tratta di una delle prime fiere tessili che torna a svolgersi in presenza. È dunque un appuntamento che permette a Filo di riprendere un primo contatto diretto con i suoi visitatori – appunto gli espositori di Milano Unica – in una sorta di preludio della 56a edizione del Salone dei filati.

In tutto il periodo difficile della pandemia, Filo ha mantenuto costantemente aperti i canali di comunicazione con i propri espositori e visitatori, proprio per farsi trovare pronto al momento della riapertura delle fiere, che per il settore tessile rappresentano una necessità assoluta per lo sviluppo e la promozione di aziende e prodotti. È infatti impossibile dar conto attraverso il solo digitale della complessità e qualità di prodotti come i filati esposti a Filo, o del savoir-faire delle aziende che li producono, costruito di generazione in generazione, in decenni e decenni di esperienza. E neanche si può dar conto attraverso un incontro on-line del legame tra aziende e territori, quella unicità tutta italiana costituita dai distretti.

Filo è dunque onorato di cogliere questa opportunità e di tornare a Milano Unica per presentare i filati proposti dalle sue aziende espositrici nell’ambito del progetto di sostenibilità FiloFlow, lanciato da Filo ormai da alcune stagioni. Filo e Milano Unica hanno infatti costruito negli anni una fattiva sinergia che rispecchia appieno le dinamiche del mercato e che si esplica nel segno della sostenibilità, il tema che più di altri rappresenta per il tessile una sfida e una opportunità.

La 56a edizione di Filo si svolge a MiCo – Milano Convention Centre il 29 e 30 settembre 2021.