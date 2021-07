A Gaglianico 4 serate da non perdere per la ripartenza dello spettacolo

Finalmente riparte lo spettacolo. Per il secondo anno il comune di Gaglianico ospita l'evento "E20 musicale 2021" presso l'Anfiteatro della Scuola Elementare Carlo Felice Trossi in Piazza della Repubblica. A seguito delle norme anti-Covid i posti disponibili saranno ridotti a 100 totali per serata, prenotabili tramite email all' indirizzo E20Musicali2021@gmail.com.

In 4 serate parteciperanno gruppi emergenti biellesi e dei dintorni, carichi per far ripartire il settore dello spettacolo dopo un anno così difficile. La prima data si terrà il giorno 10 luglio e presenterà i Six Weel Drive e i Mahonez. Segue la serata del 17 luglio con le Missklang, i Cridis e Jo & Mama. Il l 24 luglio si avrà la possibilità di ascoltare la musica di Paolo e Nicola, i Perfetti Sconosciuti, i Doubt Planet e gli Insidious Lane. Chiuderanno l'evento i Megaloop, i Gazeuse, i 2nd Outbreak e i Side Effects nella serata del 07 agosto.

Tutte le date saranno gratuite, ma nella prenotazione via mail si richiede di scrivere nome e cognome di ogni spettatore, numero di telefono e la data a cui si vorrebbe assistere. Nella risposta di conferma email verrà indicato il numero di prenotazione con cui si potrà accedere all'evento. Che queste serate possano far ripartire con speranza e allegria il settore musicale.