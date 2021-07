Trovato con tagliacarte a forma di spada in stazione, era irregolare sul territorio

Gli Agenti Polfer, impiegati negli scali ferroviari di competenza del Piemonte e della Valle D’Aosta, hanno effettuato servizi mirati di vigilanza in stazione e a bordo treno, con attenzione particolare al controllo preventivo di viaggiatori e bagagli al seguito con l’ausilio di metaldetector, nonché alle corrette procedure di controllo e custodia dei bagagli presso i depositi di stazione.

In particolare sono stati predisposti servizi specifici sulle linee e nelle stazioni delle direttrici internazionali: Torino, Bussoleno, Domodossola e Cuneo e nelle principali stazioni dei capoluoghi di provincia: Alessandria, Asti, Aosta, Novara e Vercelli.

Gli operatori del Settore Operativo hanno sottoposto a controllo ‎un 48enne marocchino, ‎ sprovvisto di regolare documento, risultato inottemperante all’ordine del Questore di Biella ‎di lasciare il territorio nazionale. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di un tagliacarte a forma di spada della lunghezza complessiva di ‎20 ‎cm di cui ‎15 ‎cm di lama. Per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto straniero irregolare e per porto di strumenti atti ad offendere.

1 indagato, 974 persone controllate, 81 operatori impegnati in 26 stazioni ferroviarie, 172 treni controllati. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, il network di Polizie Europee RAILPOL, partecipando all’azione comune denominata “Rail Action Day 24 blue” effettuata dalle 7 del 2 luglio alle 7 del 3 luglio, organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, per la prevenzione ed il contrasto dei reati maggiormente perpetrati in ambito ferroviario.