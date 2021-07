Incidente tra due furgoncini a Viverone, traffico rallentato FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, lungo la statale di Viverone. Coinvolti due furgoncini che hanno riportato seri danni alla carrozzeria. Dalle prime informazioni, sembra che i due conducenti non abbiano riportato ferite. Il traffico è rallentato in ambo le direzioni per consentire la rimozione dei veicoli e la pulizia della strada. Sul posto gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.