Laboratorio linguistico transoceanico tra Biella e La Plata

Martedì 6 luglio, alle 21 ora italiana, ore 16 dall’altra parte dell’oceano, continuano gli appuntamenti mesili tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni”, di La Plata (Argentina) attraverso il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Continuano gli incontri mensili del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. nonostante la pandemia che – in pieno inverno nell’altro emisfero - sta affliggento le popolazioni dell’America Latina.

Da quasi due anni le due realtà che fanno capo rispettivamente al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e al Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata si incontrano virtualmente attraverso piattaforma Zoom. Tra i tsti le poesie di Nicola Loi di Ortueri che con linguaggio poetico parlano del presente. Rese in italiano da Grazia Saiu, alcuni testi sono tradotti in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), tradotte anche in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).