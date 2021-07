Piazza Duomo collegata stasera con Rai 1 in Notti Europee grazie ai ragazzi di Che Fatica La Vita Da Bomber (foto dal comune di Biella)

Dopo la semifinale #Italia-#Spagna, questa sera Ema e Fabio di “Che fatica la vita da bomber” si collegheranno in diretta Rai 1 all’interno della programmazione “Notti Europee”, condotta da Marco Lollobrigida e Danielle Madam, dalla piazza Duomo di Biella, dove per l’occasione sarà allestito il maxischermo per assistere alla partita.

La coppia biellese formata da Emanuele Stivala e Fabio Tocco è entrata nel cast di “Notti Europee” e in via eccezionale si collegherà non dalla tradizionale casa di Cfvb ma dalla piazza Duomo dando un momento di grande visibilità alla loro città natale. I loro interventi sono attesi nel cuore del dopo partita. I ragazzi di Che fatica la vita da bomber saranno su Rai 1 anche nelle prossime puntate di domani, sabato e domenica.