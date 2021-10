Migranti, a Ronco bocciata la mozione della Lega sull'accoglienza imposta

“Il comune di Ronco Biellese si impegni a non accogliere immigrati con decisioni imposte, senza condivisione, e calate dall’alto senza che ne siano discusse le condizioni”.

Questo è l'oggetto della mozione che il gruppo consigliare di minoranza di Ronco Biellese, il cui capogruppo è il deputato della Lega Cristina Patelli, ha chiesto di discutere nel consiglio comunale dello scorso 21 giugno.

“Nelle scorse settimane - motiva la mozione l'onorevole Patelli – è arrivata in Italia un nave tedesca respinta da Malta con 400 migranti che il Ministero dell'Interno ha suddiviso, con un numero stimato, tra le varie Regioni. Siamo venuti a conoscenza che 60 sarebbero arrivati in Piemonte: per questo, insieme ai sindaci della Lega di tutta Italia, abbiamo proposto questa mozione”.

Il consiglio comunale ha bocciato la mozione. “La maggioranza – continua Patelli – ha garantito che, per i prossimi due anni, non arriveranno migranti aggiuntivi rispetti ai 22 oggi presenti, ma, come era prevedibile, ha garantito disponibilità alla Prefettura trascorso questo tempo. Quindi, tra due anni, se non prima temo, a Ronco potrebbero arrivare nuovi migranti. Una decisione contraria all'oggettivo buon senso: da tanti anni noi accogliamo migranti e, francamente, abbiamo già fatto la nostra parte”.

Il sindaco Carla Moglia contesta l'esistenza di un immigrazione indiscriminata: “Siamo stati dal Prefetto ed abbiano appurato quello che succede sul territorio. Il Comune non ha spazi di accoglienza: i nostri 22 sono gestiti dalla cooperativa Pace e Futuro in una struttura privata. Prima del 2016, in un momento caldo dal punto di vista dell'immigrazione, l'accoglienza veniva imposta. Oggi i migranti sono meno e l'accoglienza indiscriminata non esiste più perchè il Prefetto ci coinvolge e chiede se ci sono le condizioni per accogliere. Nello statuto comunale c’è l'accoglienza ed il miglioramento della comunità, ed io da quelle finalità non mi scosto”.

Bocciata la mozione, il sindaco Moglia se ne è chiesta il senso: “L'onorevole Patelli contesta l'accoglienza imposta dal Governo di cui fa parte, ed al quale poteva fare presente la posizione della Lega”.

“Contesto questa obiezione – replica Patelli – perchè, a livello governativo, la Lega continua ad insistere con il Ministro Lamorgese perché faccia smettere l'arrivo di migranti, per due ragioni. In primo luogo la difficoltà di gestirli. Inoltre perchè, da quando sono stati aboliti i 2 decreti sicurezza, è tornata la mangiatoia dell'accoglienza. Con buona pace di tanta gente che vota PD, e dei parenti ed amici dei Democratici che stanno ricominciando a guadagnare sulla pelle di questa persone che arrivano rischiando la vita. Gente che continua a fare credere che qui sia il paese del Bengodi e che siamo in grado di accoglierli. Il risultato è che è raddoppiato il numero di morti in mare rispetto a quando il Ministro dell'Interno era Salvini: quindi continueremo a chiedere all'attuale Ministro di cambiare politica dell'accoglienza nell'ottica di quella proposta dalla Lega”.