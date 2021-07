Lotta alle zanzare, Candelo in prima linea per il contrasto

Candelo in prima linea per il contrasto alle zanzare (foto Pixabay)

Con l'arrivo della stagione estiva, si ripresenta la questione della lotta alle zanzare. Su questo punto il sindaco Paolo Gelone ha le idee piuttosto chiare, come dimostra il post pubblicato sui suoi canali social: “In collaborazione con IPLA, stiamo continuando ad agire per tenere sotto controllo questi fastidiosi animali. Quest'anno, oltre ad interventi selettivi di tipo biologico, effettuati anche gli anni scorsi, che agiscono sulle larve, abbiamo programmato anche due trattamenti adulticidi: uno presso la scuola per l'infanzia di via XXV Aprile e l'altro nel Parco dell'Albero d'oro. Per questo motivo il parco rimarrà chiuso da mercoledì a venerdì. E' importante ricordare sempre che con semplici norme comportamentali ciascun cittadino nel suo piccolo, attraverso semplici azioni, può contribuire più di quanto non si possa immaginare alla buona riuscita della campagna di lotta alle zanzare”.