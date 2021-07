Biella, rallenta viabilità per posa cavi di completamento elettrificazione della stazione: ecco le zone interessate

Novità importanti sul fronte dei lavori sulla linea ferroviaria Biella-Santhià. A comunicarle il comune di Biella sulla propria pagina Facebook: “Per consentire l’allaccio della stazione ferroviaria Biella San Paolo alla centrale elettrica (lavoro essenziale per il completamento della Biella-Santhià con treni elettrificati) durante le prossime settimane sono possibili rallentamenti alla viabilità per la posa dei cavi nelle seguenti vie: via Maggia, via Piave (tra via Maggia e via Carso), via Carso (tra via Piave e viale Roma), piazza San Paolo (rotatoria), viale Roma (carreggiata sud), via Salvo d’Acquisto, via Piacenza (tra via Salvo d’Acquisto e viale Macallè), viale Macallè, rotatoria piazza Adua. Si tratta di cantiere itinerante con area massima giornaliera di 60 metri quadrati”.