Biella e Cossato in bus, partono i primi tour 

I biellesi ritornano a viaggiare, in sicurezza, per scoprire soprattutto le meraviglie di un paese meraviglioso come l’Italia. Stanno partendo infatti in queste settimane i primi tour di "Biella e Cossato in BUS" il progetto innovativo che ha visto per la prima volta riunite 12 agenzie di viaggio che operano sul territorio e il vettore Stat Turismo.

Una rete che ha proposto un ricco catalogo di tour in pullman nata per promuovere l’offerta turistica post pandemia offrendo viaggi in condizioni garantite di sicurezza ma anche con lo scopo di fare beneficenza: una parte dell’utile raccolto sarà infatti devoluto a favore dell’Ospedale di Biella. Una struttura che si è spesa moltissimo per la salute dei cittadini biellesi e non solo durante la pandemia. Partita a inizio di maggio Biella e Cossato in Bus ha già raccolto centinaia di adesioni, così adesso è tempo di mettersi in viaggio. il primo tour è partito il 27 Giugno, destinazione fioritura della lavanda a Sale San Giovanni, Dogliani e La Morra.

Subito dopo la partenza per il viaggio dal 2 al 4 luglio in occasione della Fioritura di Castelluccio, in Umbria. Già confermato anche il viaggio al Parco del Gran Paradiso (Cogne e Cascate di Lillaz) il 18 luglio, mentre i prossimi tour in giornata prevedono mete Chamois, il Lago di Como, Lugano e per i viaggi di più giorni, Roma, l'Isola d'Elba e la Romagna. I viaggi sono creati ottenendo il meglio dell’esperienza delle singole agenzie e anche per questo hanno costi estremamente competitivi, garantendo massima qualità nei servizi e sicurezza durante il tragitto.

Biella e Cossato in Bus è nata come riservata esclusivamente ai clienti delle agenzie aderenti che hanno voluto ribadire così la qualità del loro servizio, da sempre a disposizione di questa città, così come STAT Turismo che garantirà la sicurezza di un mezzo che si è rivelato perfetto per viaggiare ai tempi del Covid19. Tutto, infatti, è pensato in funzione della salute e della tranquillità dei passeggeri. Già dalla prenotazione, viene fornita, infatti, inclusa nella quota, l'assicurazione annullamento per tutti i viaggi di più giorni, la sicurezza continuerà durante il viaggio attraverso l'applicazione di un rigido protocollo che garantirà, oltre al comfort, al distanziamento anche la sanificazione giornaliera dell'autobus e delle strutture alberghiere che sono già state accuratamente selezionate.

I programmi sono disponibili nelle agenzie di viaggio della rete, on line e sulla pagina Facebook che diventerà non solo un collettore di informazioni ma anche una community virtuale per tanti astigiani appassionati di viaggi.