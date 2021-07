Vivere (e lavorare attaccati a un filo), news da frazione Orbello di Villa del Bosco sulla situazione telefonica

Riceviamo e pubblichiamo:

“A Orbello, la frazione di Villa del Bosco rimasta più di dieci giorni senza telefono e senza Internet dopo il nubifragio di lunedì 21 giugno 2021, si vive letteralmente “attaccati a un filo”: quello telefonico.

'Il giorno dopo la prima uscita su NewsBiella.it, ValsesiaNotizie.it e su Facebook la linea è tornata' dicono gli abitanti 'ma il filo è sempre nella stessa posizione di prima: cioè sdraiato per terra in mezzo al bosco'. Il collegamento telefonico, come già ricordato, non si è rotto ma è scivolato giù dai pali e ora scende così, come mostrano le immagini, dalla collina di Corticella (che è frazione di Roasio), attraversa il ruscello al fondo del vallone e si inerpica sulla collina di Orbello, passando sul tetto di un fabbricato che si trova poco sotto le prime case dell’abitato.

'Gli incaricati di Telecom, venuti qui la scorsa settimana, hanno ripulito l’area attorno ai pali ma il cavo è sempre lì per terra. Speriamo resista!'. Telecom ha genericamente indicato la data del 9 luglio come termine ultimo per la soluzione del problema 'ma anche in passato di date ne sono state date tante, senza che però il problema venisse risolto'. Andrà diversamente questa volta?”.