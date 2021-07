Teens Basket, Martinotti è il nuovo general manager: Verzoletto confermato direttore sportivo

Roberto Martinotti è il nuovo general manager del Teens Basket Biella ZetaEsseTi. Dopo la firma di coach Marco Cardano, la società del presidente Luciano D'Agostino aggiunge così un'altra tessera importante nel mosaico che il team ‎sta allestendo per la stagione sportiva 2021/2022 di serie C Gold.

Classe '60, Martinotti vanta una lunga esperienza come tecnico prima e dirigente poi nella pallacanestro piemontese: ha iniziato ad allenare negli anni '90 nel Biella Basket Club, diventando poi assistente di Federico Danna nella prima Fila Biella in serie B, collaborando anche al progetto Cestistica. Ha lavorato anche a Casale, dove è stato responsabile del settore giovanile e allenato la serie B femminile di Cossato targata proprio ZetaEsseTi, finendo la prima parte della sua carriera sportiva nel Vigliano Basket. Dopo qualche anno lontano dal parquet, nel 2020 è diventato direttore sportivo della Bfb, società nella quale ha lavorato proprio con coch Cardano.

Ora la chiamata del Teens, che Martinotti commenta così: «Ho accettato di far parte di un progetto ambizioso, che ha radici profonde e basi solide, costruite stagione dopo stagione e consolidate negli ultimi tre anni. Entro a far parte di questa società in punta di piedi, con l'obiettivo di contribuire a ‎farla crescere ancora. Ringrazio la società per questa opportunità e il Basket Femminile Biellese per vermi permesso di rientrare nella pallacanestro, uno sport che me è una vera passione». Martinotti lavorerà a stretto contatto con Luca Verzoletto, confermato nel ruolo di direttore sportivo.

Spiega il presidente D'Agostino: «Abbiamo scelto Roberto convinti che possa aggiungere esperienza e competenza al nostro staff. Si occuperà di costruire la squadra con coach Cardano e Luca Verzoletto e seguirà da vicino il team di serie C Gold, supportando l'allenatore e i giocatori in un torneo che sarà molto competitivo. Ci stiamo attrezzando per affrontare al meglio delle nostre possibilità la seconda avventura nel massimo campionato regionale, con lo stesso spirito, i valori e l'entusiasmo che ci hanno portato dalla promozione alla C1».