Oltre sessanta appassionati hanno animato la 30esima edizione di ACI Golf a Cavaglià

Domenica 4 luglio presso il Golf Club Cavaglià si è svolta la gara di selezione biellese del 30° Aci Golf, valevole per il campionato italiano dei soci ACI. Nonostante il periodo ancora particolare per via dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, sono stati oltre 60 gli appassionati golfisti che hanno potuto dilettarsi tra le buche del green all’interno del prestigioso Golf Club Cavaglià.

I vincitori della classifica “Socio ACI” sono stati Alessandro Bernasconi (Golf Club Carimate), Alessandro Mocchetti (Golf Club Crema) e Silvio Sampò (Golf Club Savigliano). I tre vincitori hanno conquistato il diritto a partecipare alla finale del torneo che quest’anno si svolgerà in Salento presso l’Acaya Golf Club dal 19 al 25 settembre prossimi. Anche quest’anno, rigorosamente rispettosi delle attuali normative anti Covid-19, i tanti appassionati non si sono affatto risparmiati e hanno dato così vita ad una bellissima giornata all’insegna dello sport, del divertimento, dello stare insieme, ma anche dell’agonismo e della sana competizione. L’appuntamento golfistico biellese si è rivelato particolarmente combattuto, come dimostrano i risultati, soprattutto in alcune categorie.

Pienamente soddisfatti anche i vertici dell’Automobile Club Biella che hanno, ancora una volta, evidenziato, come quello andato in scena la scorsa domenica continui ad essere un evento molto atteso e che vede partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia. E sono stati i Vertici dell’ACI di Biella con il Presidente del Golf Club Cavaglià, Paolo Schellino ed il Direttore del Golf, Roberto Lanza, a consegnare i premi nelle mani dei vincitori delle singole categorie. Ma non finisce qui perché ACI Golf è un autentico punto di riferimento nel panorama dei circuiti dilettantistici italiani e dunque le sue gare di selezione proseguiranno fino all’29 agosto con l’ultima sfida in programma al Golf Club Amata di Treviso in cui verranno decretati gli altri Soci ACI che, insieme a quelli delle altre selezioni nazionali, saranno protagonisti del gran finale salentino.