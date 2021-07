La boxe biellese è protagonista nel weekend, buone prove a Vercelli e Pavia

Ancora un fine settimana segnato dallo sport e dalla boxe biellese quello appena trascorso per la società Boxing Club Biella-FumononFumo che è stata impegnata su due fronti e più precisamente a Vercelli nella serata di sabato con Santo Bevilaqua schoolboy 50 kg e domenica sera a Pavia con Matteo Neggia 58 kg schoolboy anch'egli e Filippo Girardi 64 kg Elite II.

Partendo proprio da sabato Santo, pugile 13enne con grande atteggiamento e dotato di buona tecnica, ha incrociato i guantoni con un pari età ma già campione italiano di judo quindi con una più esperienza di combattimento e con un fisico già formato ha avuto la meglio seppur con una split decision sul nostro atleta. Ottima la prestazione del Biellese che a livello tecnico si è dimostrato superiore ed ha ulteriormente confermato il pensiero del maestro Scaglione che possa fare bene per il futuro.

Passando a domenica una bella risposta è stata data da Matteo Neggia al suo terzo match seguito all'angolo da Scaglione e la prossima aspirante tecnico Cecilia Pinnola in passato atleta ed oggi costantemente impegnata nel dare la propria esperienza ai pugili biellesi, in costante crescita ha dimostrato sul ring di Codevilla in provincia di Pavia contro il beniamino di casa Gazzaniga Giuseppe la determinazione che lo ha portato a vincere all'unanimità tutte e tre le riprese in maniera netta così da ottenere la sua prima vittoria.

Ultimo biellese a salire sul quadrato è stato Filippo Girardi al suo terzo match opposto al più esperiente Asaro Samuel anch'egli pugile della società organizzatrice che ha prevalso sotto l'aspetto tecnico ottenendo così una vittoria a discapito del nostro beniamino. Ora i riflettori sono puntati sulla settimana del 17 luglio quando i pugili biellesi potranno finalmente farsi notare ed apprezzare direttamente sul territorio nell'evento dell'estate a Boxe sotto le Stelle.