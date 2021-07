Domussiadi a Sagliano Micca all'insegna dello sport e del divertimento FOTO

Ripartire, ritrovarsi, muoversi, divertirsi: sono questi i motivi che hanno spinto alcuni operatori di Domus Laetitiae, in collaborazione con la cooperativa Sportivamente, ad organizzare le Domussiadi. Le Olimpiadi di Domus, avevano come obiettivo quello di trascorrere una settimana di eventi motori e sportivi all’insegna della festa e del divertimento, permettendo a tutti di mettersi in gioco, ognuno secondo le proprie abilità, con l’intento di segnare un “nuovo inizio”, una nuova ripartenza dopo il lungo periodo di pandemia vissuto.

Una serie di attività, pensate per tutti, che hanno coinvolto ragazzi e operatori di Domus. Le discipline sono state basket, calcio, bowling, atletica e percorsi motori a cui si sono affiancate alcune attività collaterali grazie alle quali sono stati preparati striscioni, cartelloni e simpatici travestimenti. La cerimonia di apertura, lunedì 28 giugno alla presenza del sindaco di Sagliano Micca Andrea Antoniotti, del presidente della Domus Laetitiae Claudio Medda, e del presidente della cooperativa Sportivamente Charlie Cremonte, in veste di presentatore, ha dato il via ai Giochi, negli spazi esterni della casa di Sagliano Micca.

Una rappresentanza di atleti ha portato la fiaccola e l’accensione del tripode ha segnato l’inizio ufficiale di una intensa settimana. Purtroppo la situazione pandemica ha impedito la presenza di pubblico, in particolare dei famigliari, ma dirette, immagini e video su facebook e su instagram hanno, in parte, ovviato al problema. Guest Star della cerimonia gli atleti Michele Fontana, nazionale italiano di atletica del Gruppo Sportivo dell'Aeronautica Militare, e Luca De Pieri, atleta dell'ASAD Biella, convocato ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Kazan nello snowboard. Durante i giochi due eventi molto significativi e divertenti: un pomeriggio in trasferta presso il campo sportivo di Sagliano, con le discipline del calcio e della corsa, alla presenza di bambini e ragazzi del locale centro estivo e con la grandissima collaborazione e ospitalità del GSD San Lorenzo di Andorno Micca, e un pomeriggio denominato “Operatori in gioco”. 6 squadre di operatori, appartenenti ai vari servizi di Domus, si sono fronteggiate a colpi di calci di rigore, tiri a canestro e corsa a staffetta.

Un momento divertente all'insegna del gioco, dello sport, dell'amicizia e del buonumore. Venerdì 2 luglio la cerimonia di premiazione e il pranzo finale hanno chiuso una settimana che tutti, a gran voce, già vogliono ripetere il prossimo anno. Per questo un grandissimo applauso va a Emanuela Sellone, Emanuele Maiolo e Mattia Giordano, testa ma, soprattutto, anima e cuore di queste spettacolari Domussiadi. Appuntamento, dunque, al prossimo anno. Speriamo di poter essere in presenza e poter avere tanto pubblico per condividere con tutti la nostra gioia!!