Biella Corse si prepara per il Rally Lana, bene Guerra-Maifredini al Casentino

Biella Corse è nuovamente attiva su più fronti in questi primi fine settimana di luglio. Questo weekend due equipaggi della scuderia hanno corso al Rally Internazionale del Casentino, in Toscana; mentre il prossimo (10/11 luglio) la scuderia sarà impegnata al 34° Rally Lana, in Piemonte (per Biella Corse la “gara di casa” per eccellenza), e al 37° Rally della Marca, in Veneto.

Al 41° Rally Internazionale del Casentino, terza prova dell’International Rally Cup 2021, hanno gareggiato gli equipaggi Guerra-Maifredini e Frattalemi-Colapietro. Tutto bene per Fabrizio Guerra e Giovanni Maifredini che, con la loro Skoda Fabia Evo R5, preparata dalla DP Autosport di Brescia, hanno chiuso al sesto posto assoluto, quinti di gruppo R e della classe R5. “Siamo soddisfatti” ha commentato il pilota al termine; “arrivare sesti in una gara che non conoscevamo (a differenza di tutti gli altri che sono anni e anni che la fanno) è un ottimo risultato. Anche perché, in ottica campionato, siamo vicini all’obbiettivo che ci eravamo prefissi e cioè riuscire a entrare nei primi cinque della classifica finale. Per il resto … la macchina va bene, il team è affiatato e davvero, ad Arezzo non potevamo chiedere di più!”.

La sfortuna ha invece nuovamente colpito l’altro equipaggio Biella Corse al via. Giuseppe Frattalemi e Andrea Colapietro, infatti, si sono dovuti ritirare quasi al termine della quarta prova speciale (quando erano ventinovesimi assoluti e fra i primi cinque dell’affollata classe R2B) per la perdita di una ruota della loro Peugeot 208 gruppo R2B. “Nonostante tutto siamo soddisfatti” hanno commentato “a bocce ferme”; “il nostro è stato un buon “ritmo gara” nonostante i pochi chilometri che abbiamo fatto con questa vettura. Certo che rompere le colonnette sul più bello … non ci voleva proprio!”. Appuntamento alla prossima prova dell’IRC 2021, il 41° Rally Internazionale Appennino Reggiano, che si correrà a fine agosto in Emilia Romagna.

C’è molto fermento in Biella Corse per l’edizione n° 34 del Rally Lana, che si correrà questo fine settimana (10 e 11 luglio 2021) a Biella. “L’elenco iscritti definitivo non è ancora stato pubblicato” commenta il “team manager” Alberto Negri; “ma posso anticipare che, salvo problemi dell’ultimo minuto, avremo in gara sette equipaggi più due navigatori: davvero un bel gruppo!” Ecco i nomi: Tasinato/Lavagno e Grosso-Blanco Malerba correranno con una Skoda Fabia R5 mentre Giorgioni/Passone saranno al via con una Volkswagen Polo R5. Poi ci saranno Duclair/Bruno-Franco, su Renault Clio A7, Deandreis/Gatto, su Renault Clio S1600, Vidale/Gaioni su Ford Fiesta R2T e Quinto/Guiotto su Peugeot 106 K9.

Il navigatore Luca Pieri navigherà il pilota Massimo Marasso (su Skoda Fabia R5) mentre Ilvo Rosso sarà al fianco di Gianluca Bizzini (su Citroen Saxo N2). Oltre al Rally della Lana, valido per il Campionato Rally di Zona 1, al “Marca Trevigiana”, prova del Campionato Italiano WRC, Biella Corse sarà presente con l’equipaggio Efrem Bianco – Dino Lamonato, in gara con una Skoda Fabia R5 del Team Munaretto. “Voglio ancora dire” aggiunge Negri “che al Lana noi di Biella Corse correremo col un pensiero per il nostro amico Giampiero Rossetti, che proprio in questi giorni, in ospedale, sta affrontando una prova molto impegnativa. Forza Giampiero!”.