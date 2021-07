Trofeo Veglio 4x4, ottima prova dei biellesi alla 34a edizione FOTO e VIDEO

Gara spettacolare all’autodromo B. Seletto di Veglio, dove, tra sabato 3 e domenica 4 Luglio, è andato in scena il quarto meeting stagionale del Trofeo Veglio 4x4, valido per il Campionato italiano velocità fuoristrada.

Ottima prova dei team biellesi con Paolo Gazzetta e Francesco Foglia, vincitori della formula Classic sulla loro Suzuki Vitara, Alberto Gazzetta e Denis Cortese a bordo di una Ford Fiesta ,vincenti in classe B1, Manuel Pe e Marco Tonella con la Suzuki Samurai vincenti in classe A1 e secondi in gruppo A.

Ottima anche la prova di Manuel Tosetto e Roberta Seguini secondi di classe B2 con la loro Jeep Renegade ed infine Paolo Magagnato e Sergio Callegari secondi in classe B2 a bordo di una Suzuki Vitara.

Gara da incorniciare inoltre per Serena Rodella che, a bordo di una Mini Cooper proto, preparata dalla carrozzeria Bonino, si è posizionata prima di classe B2, terza di gruppo B e classificatasi nona assoluta.

La corsa si è svolta su un tracciato molto tecnico che presenta una serie di saliscendi, in alcuni tratti vertiginosi, con punte di oltre il 60% di pendenza e di lunghezza massima di 1750 metri. Il terreno in buone condizioni e l’assenza di pioggia, hanno favorito lo spettacolo per il pubblico presente.

Tanti gli spettatori intervenuti che hanno goduto dello spettacolo offerto dai piloti, ad esempio quello di Stefano Fioroni, rimasto in bilico sul “Dente”, tratto particolarmente spettacolare ed in pendenza, che è stato sorpassato da un guizzo della Ford Fiesta di Paolo Gazzetta.

Da segnalare infine la premiazione alla presenza del campione Benito Bertuzzi con annesso inno di Mameli.