Tra Biella e Valle Cervo arriva Fluviale - Arte, ambiente e ricerca sociale allo Spazio Hydro

Tra luglio e agosto sgorgherà una rassegna di eventi lungo il torrente Cervo, dedicati al fiume, al territorio e ai suoi abitanti. Ideato da Better Places APS/Spazio HYDRO, Fluviale è composto da 3 week end in cui si avvicenderanno talk pubblici, laboratori esperienziali, performance artistiche e musica live tutti dedicati ad aprire spazi di conoscenza e approfondimento nel rapporto tra il fiume, il suo ambiente naturale e le comunità che lo vivono.

Fluviale è un programma pubblico e interdisciplinare che assume il fiume Cervo come laboratorio collettivo ed elemento centrale per approfondire la relazione con il territorio urbano ed extraurbano del Biellese. Il programma propone una serie di interventi disseminati lungo l’asse del fiume Cervo, che mettano in comunicazione luoghi situati in aree interne o remote (Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo) con l’area urbana di Biella dove si trova la Fondazione Pistoletto e il nuovo spazio Hydro (in fase di ricostruzione dopo il crollo dovuto all’alluvione dell’ottobre 2020). Sono previste 3 azioni che declinano il fiume attraverso diverse prospettive e coinvolgono un pubblico con diverse fasce d'età (bambini, adolescenti, adulti). Ogni azione prevede un talk pubblico e un laboratorio di approfondimento tematico rivolto ad un gruppo di abitanti di Biella e della Valle Cervo.

Si comincia dal 9 all’11 luglio con “RIVER AS A COMMON” appuntamento dedicato al fiume come bene comune, in programma presso Fondazione Pistoletto, area Terzo Paradiso (via Cernaia, Biella) per proseguire in Valle Cervo dal 6 all'8 agosto con “By this river”, festival e laboratori di musica elettronica e sperimentale sulle rive del torrente e concludere in alta Valle Cervo dal 27 al 29 agosto con “River as a body”, perfomance, teatro e danza intorno al fiume. Venerdì 9 luglio tra le 18 e le 22 showcase con musica dal vivo che segna l’apertura della stagione di Spazio HYDRO e insieme l’Open Day dell’Accademia Unidee: ad esibirsi sarà John Bringwolves con "Sassy Goose Live” e DX JIGGA + SAM SARA. Sabato 10 dalle ore 10 alle 17 la prima parte del laboratorio “Profondo” prodotto in collaborazione con cheFare che si concluderà domenica 11 dalle ore 12 alle 13.30. Sempre sabato 10 dalle 18 alle 23 aperitivo e Showcase Musicale con DAYKODA quartet.

Il dettaglio del programma di PROFONDO: un laboratorio per riportare al presente le parole del futuro. Ecologia e ambiente sono temi con una storia che attraversa ormai i secoli. Negli ultimi anni, però, i fenomeni collegati all’emergenza climatica si sono accelerati (o meglio - la nostra capacità di misurarli e vederli in prospettiva è migliorata). Per poterli comprendere al meglio, la letteratura sull’ecologia ha creato e reso popolari alcune parole in grado di descrivere fenomeni, sistemi e sensazioni complesse. Da ‘tempo profondo’ passando per ‘ecoansia’, si tratta di parole dalla definizione spesso astratta ma dal potenziale semantico altissimo. Per riportarle “al presente”, durante la rassegna ‘Fluviale’ organizzata da Spazio HYDRO, in collaborazione con cheFare, proponiamo un piccolo laboratorio per riflettere insieme sul significato di queste parole e costruire collettivamente nuove definizioni legate a Spazio HYDRO, Biella e il suo territorio. Il laboratorio consiste di un focus della durata di 90 minuti sabato 10 giugno e di 2 approfondimenti in coda alla presentazione de “La rivolta del verde” di Lucilla Barchetta e “Il fungo alla fine del mondo” di Anna Tsing, insieme a Dario Bassani. Le definizioni saranno raccolte per l’intera durata della rassegna e verranno restituite su una pagina web - che sarà lasciata ad HYDRO per continuare il percorso di costruzione di significati.

PROGRAMMA Sabato 10 ore 10.00 / 10.30 Inauguriamo PROFONDO con un’introduzione al percorso. Per raccontare l’intersezione tra i temi contemporanei dell’ambientalismo e la realtà locale di Biella e HYDRO, approfondiremo insieme alcune parole chiave con l’idea non soltanto di comprenderle ma - sopratutto - di porre le basi per una nuova consapevolezza dell’ambiente circostante al territorio. Non solo un elemento di paesaggio, ma sopratutto un agente attivo da rendere e percepire come bene comune. Per diventare tale, capiamo insieme il ruolo del fiume per il territorio e i concetti che ci possono aiutare ad interagire al meglio con esso, tra cultura e ricordi. ore 11:00 / 12.30 *Evento aperto al pubblico* Lucilla Barchetta presenta "La rivolta del verde”, modera Federico Nejrotti 45 minuti di presentazione 15 minuti di Q&A col pubblico 30 minuti di laboratorio ore 15.30 / 17.00 *Evento aperto al pubblico* Dario Bassani presenta “Il fungo alla fine del mondo” di Anna Tsing, modera Federico Nejrotti 45 minuti di presentazione 15 minuti di Q&A col pubblico 30 minuti di laboratorio.

Domenica 11 ore 12:00 / 13.30 Sessione laboratoriale, direttamente al fiume, per individuare un dizionario dell’ecologia che ha bisogno di tornare al presente. Nuove definizioni ed esempi per capire perché alcune parole che raccontano il futuro, in verità, rappresentano il presente molto più di quanto crediamo. con Federico Nejrotti, Lucilla Barchetta, Dario Bassani e HYDRO 15 minuti introduttivi e divisione in gruppi 30 minuti di lavoro in gruppi 15 minuti di restituzione 30 minuti di discussione e possibili applicazioni.