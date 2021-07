Buona la prima di Insieme a Pollone, ecco tutti gli eventi in programma

Buona la prima per Insieme a Pollone

Proseguono gli appuntamenti di “Insieme a Pollone” per il mese di luglio. Buona la prima per l'evento d'esordio avvenuto mercoledì 30 giugno con un’ottima partecipazione di pubblico per la presentazione degli autori del libro “111 luoghi di Biella che devi proprio scoprire".

Mercoledì, invece, alle 21, la musica de “I DUO” intratterrà il pubblico in piazza Delleani. Si parlerà di scalate e montagne giovedì 8, con la celebrazione dei 35 anni della scalata allo Shivling, dove il giornalista Andrea Formagnana intervisterà l’alpinista pollonese Enrico Rosso. In questa occasione verrà presentato il libro “Shiva’s Lingam – Viaggio attraverso la parete Nord-Est”.

Appuntamento alle 21 nella piazzetta del Municipio. Si ricorda inoltre che domenica 11 avrà luogo l'atto finale: si tratta del 70° Raduno Vespa Club Biella che andrà in scena proprio a Pollone in piazza San Rocco, dove i partecipanti sono attesi per le 13 circa.