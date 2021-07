Teatrando porta al Parco Reda il suo omaggio a Dante

Lo spettacolo itinerante estivo di Teatrando sta a sua volta diventando itinerante: dopo una lunga storia durata 25 anni sempre nella stessa sede (il parco del Brich di Zumaglia), la compagnia diretta da Paolo Zanone è stata infatti per altri due anni a Villa Piazzo a Pettinengo (la scorsa estate con spettacolo su palco) e quest’anno cambia ancora contesto. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del comune di Valdilana, sarà infatti il Parco Reda, che si trova in località Valle Mosso, ad accogliere per quattro fine settimana di Luglio lo spettacolo “RidonDANTE”, che è stato inserito nel ricco calendario del “FestiVALdilana”, promosso dalle varie realtà associative della zona.

“Ringraziamo il Comune – commenta il regista e direttore artistico Paolo Zanone – e i volontari che hanno lavorato con grande cura per rimettere a posto questo spazio verde in pieno contesto urbano, un po’ più piccolo rispetto a quelli cui ci siamo abituati, ma molto intrigante e tutto da scoprire. Siamo felici di poterlo animare con le scene del nostro spettacolo e faremo del nostro meglio per valorizzarlo”. Nel 700° anniversario della sua scomparsa, anche Teatrando ha scelto di rendere omaggio a Dante Alighieri. Lo spettacolo è infatti inserito anche tra le iniziative di “Biella per Dante”, coordinate dal Comune di Biella.

Il titolo “RidonDANTE” sintetizza lo spirito con cui la compagnia si è cimentata nell’arduo compito di parlare del Sommo Poeta in un anno in cui il suo nome risuona in ogni angolo d’Italia. Sarà un viaggio a tappe nel suo mondo, proposto con taglio leggero e un po' ironico, senza la pretesa di aggiungere nulla a quanto si tramanda da 7 secoli. Un Virgilio indispettito accoglierà il pubblico, ma sarà poi Beatrice, una diversa per ogni gruppo, ad accompagnare gli spettatori, su e giù per i sentieri del parco, tra scalette, vegetazione e sorprendenti costruzioni. Mescolando epoche e ambienti diversi, passando dalla riflessione quasi seria alla pura burla, dal grottesco al surreale, le scene racconteranno di Dante stesso e delle sue opere, giocando con le sue parole immortali, i versi dei suoi sonetti e con alcuni dei più noti personaggi della sua “Commedia”.

Lo spettacolo debutterà nella seconda settimana di Luglio e sarà in scena tutto il mese al Venerdì e al Sabato (9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31). L’ingresso sarà consentito a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 22.10. Il percorso non è purtroppo adatto a persone con disabilità motorie. Anche per rispettare le normative anti-Covid in vigore, la prenotazione è caldamente consigliata: sul sito www.teatrandobiella.it, dove è possibile acquistare direttamente il biglietto da ritirare poi alla cassa, oppure telefonando al 333.5283350. Il Parco Reda si trova nel Comune di Valdilana, in località Valle Mosso e in frazione Robiolio, davanti alla Casa di Riposo. Varie aree parcheggio sono presenti in paese, non lontane dal parco. Bar e altri punti ristoro della zona saranno aperti durante le sere dello spettacolo.